عماد متعب يكيل المديح لـ «بادجي» بعد تألقه أمام المصري





علق عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على المستوي الذي قدمه الأحمر أمام النادي المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري، وانتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين نظيفين.





وقال متعب عبر تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" :" سعيد بالمكسب إلى جانب المستوى المميز الذي قدمه أليو بادجي، وإذا استمر عليه سيكون نجم مؤثر مع الأهلي، فتحركاته اليوم كانت رائعة ويجب الاستفادة من بادجي جيدا مثلما استفدنا باللاعب عمرو ذكي برأسياته مع المنتخب من قبل".





وأضاف :" أداء محمد هاني كان جيد ولديه وعي في التصرف، ولظروف المباراة اليوم المستوي مقبول والتعديلات في الشوط الثاني غيرت من شكل الأهلي خاصة مجدي قفشه لأنه لاعب كورة".





وأتم نجم القلعة الحمراء السابق تصريحاته قائلًا :" المكسب مهم اليوم لرفع الروح المعنوية لدي اللاعبين".



