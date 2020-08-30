محافظ أسوان: أعمل بقوة وعنف من أجل الحفاظ على حق الدولة والمواطن

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى المحافظين، اليوم خلال افتتاحه عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، كانت واضحة، وصريحة، فيما يخص مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنها كانت تكليفات منذ بداية تولى المحافظين المسئولية، خلال الحركة الأخيرة.





وأضاف "عطية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يعمل بقوة فى المحافظة من أجل المحافظة على حق الدولة والمواطن معًا، موضحًا أنه تأثر نفسيًا، بسبب كثرة التعديات والمخالفات عقب أحداث 25 يناير، وتابع: "ولكنى سعيد الآن بتطبيق القانون على المستهترين ممن لم يكن لديهم وعي".





ولفت محافظ أسوان، إلى أن رسائل الرئيس لم تكن قاصرة على المحافظين بل إلى المواطنين الشرفاء فى مختلف مواقعهم، وتابع: "مصر دولة قانون وأى حد يفكر مخالفته سوف يقع تحت طائلته.. معندناش حد كبير على القانون مهما كان.. شغالين بمنتهى القوة والعنف".





واستكمل "عطية": "بنفذ القانون ومقتنعين بما نقوم به..وفى نفس الوقت أحنا مش بناخد حق مواطن بل نأخذ ما أخذه مواطن وهو ليس من حقه، لن نسمح بأى مخالفة من هذا النواع ونحن قادرين على ذلك".





كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي

هذا، تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التى انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.





ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".

وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوى ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.





وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".





وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذى يدمر الدولة المصرية.





وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه".





رسالة لقنوات الإخوان والمشككين

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء حديثه عن تطوير ترعة المحمودية، وقال: "كثير من المواطنين كانوا يرفضون التطوير، والآن وجهوا له خطابات شكر على ما حدث"، موضحا أن جميع المشروعات التي تتم سيكون هناك تشكيك وحديث سلبي عنها من قبل القنوات المعادية.





وأضاف الرئيس: "والله هدفي في الأول والأخر مصلحة المواطنين"، مشددًا على أن محور ترعة المحمودية سوف يصل للبحيرة، وتم إزالة مسجد وتعديات بناء عليها، وكان هناك تشكيك وحديث عن أننا نقوم بهدم مساجد الله، معقبًا: "إحنا بنهد علشان كارهين ولا علشان نطور؟ البحيرة بها 77 مسجد مخالف على حرم الترعة، اللي عايز يهادي ربنا ببيت يسرق أرض علشان يبنيه، هنهدم المساجد دي بس هنبني غيرها".





وأكد الرئيس أن القنوات المسيئة التى لا تعرف الله تريد تشكيك المصريين فى إنجازاتهم: موجها رسالة للقنوات الإخوانية: "يارب تبقوا زينا وتخافوا ربنا".





ووجه السيسى محافظ البحيرة، بتجهيز أراضٍ لبناء مساجد بديلة، معقبًا: "إحنا معاك والدولة معاك، إحنا بنحاسب نفسنا على أمور حدثت في الدولة خلال السنوات الماضية، بندفع تمن تجاوزات المسئولين السابقين لم ينتبهوا لها".





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