أكرم حسني برفقة محمد سامي من تحضيرات فيلم "العميل صفر"

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شارك الفنان أكرم حسني، جمهوره بصورة من تحضيرات فيلمه الجدبد "العميل صفر"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر أكرم بالصورة برفقة المخرج محمد سامي، وعلق قائلاً : تحضيرات فيلم "العميل صفر" بعد استلام نسخة الفيلم النهائية والتصوير خلال أيام بإذن الله.



فيلم "العميل صفر"، إنتاج أوسكار بيكتشرز، تأليف وائل عبدالله وإخراج محمد سامي.





يذكر أن أكرم حسني شارك مؤخراً في مسرحية " عطل فني" مع مجموعه من الفنانين المتميزين وهم الفنانة أيتن عامر، وشيكو وهشام ماجد ونشوي مصطفى وأسماعيل فرغلي، وهو من تأليف أمير طعيمة، أحمد شاكر، محمد الزغبي، ضياء محمد. كلمات الأغاني لأمير طعيمة، موسيقى أحمد وحيد كينج، وتصميم استعراضات: ميريت وملابس: أمنية علي، وديكور إسلام البنا، ومن إخراج أوتاكا.



