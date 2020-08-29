الأهلي راحة 48 ساعة بعد عبور المصري

منح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة، وذلك بعد الفوز على المصري، اليوم، بهدفين دون رد.





ويستأنف الأهلي تدريباته الثلاثاء القادم، استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الجمعة المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





وحقق الأهلي فوزًا هامًا على مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وسجل ثنائية الأهلي كلا من أليو بادجي وحمدي فتحي في الشوط الثاني من المباراة.



