وزير الصحة الأسبق عن الموجة الثانية لكورونا: لا يمكن توقف عجلة الإنتاج مرة أخرى

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال دكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق ان عجلة الانتاج لا يمكن ان تتوقف مرة اخري ، بسبب حدوث موجة ثانيك من كورونا ، لان هذا يشكل خطر كبير علي الاقتصاد ، وهذا يشكل ضغط كبير علي المواطن ولذلك لا بد ان تسير عجلة الانتاج كما هي  . 

و أضاف العدوى خلاله لقائه مع الاعلامى أسامة كمال ببرنامج ٩٠ دقيقة ، على شاشة المحور ، انه لابد من زيادة الوعى و اتباع الإجراءات الاحترازية ، و التباعد الاجتماعى هو افضل طرق لمواجهة هذا الفيروس .
 وكشف العدوي عن أن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد له قدرة على مهاجمة أجهزة كثيرة في جسم الإنسان.

وأضاف أن البعد عن الأماكن المزدحمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية العامل الأساسي للوقاية من أي موجات متوقعة لـ"كورونا"، مؤكدًا أنه يجب أن يلتزم المواطنون حتى تمر الموجة الثانية والثالثة بسلام ونجد لقاحًا، متابعًا: "قد تضطر الحكومة إلى إجراءات الغلق مرة أخرى حال تزايد الإصابات وعدم التزام المواطنين".

واشاد العدوي بالرؤية الثاقبة والإجراءات الاستباقية التي اتبعتها الحكومة لمواجهة خطر كورونا ، والتي ساهمت بقدر كبير في مواجهة هذا التحدي ، مشددا علي ان المواطن المصري يجب ان يكون علي قدر الحدث في هذه المرحلة الهامة حتي لا نتعرض لموجة جديدة من كورونا تكون  اكثر خطورة من السابق

وكان العدوى، أكد أن وجود قانون للأبحاث الإكلينيكية السريرية يضع مصر على الخريطة البحثية العالمية، حيث كانت هناك أبحاثا عالمية تجرى فى مجموعة من الدول التى تتمتع بقوانين بحثية سرية بها، وتتشارك هذه الدول في الأبحاث، وبالتالي يكون لها نصيب من العقاقير الدوائية بأسعار مخفضة عند إجازتها كما تمنح للمبحوثين استخدام الأدوية والعقاقير في مجالات مرضية معقدة مثل الأورام وخلافه

وعلي جانب اخر اثنى الدكتور عادل العدوى على  الفيديو المتداول عبر اليوتيوب وشبكات التواصل لاجتماعي للشاب  بائع الفريسكا  و هو حاصل على مجموع ٩٩.٦ ٪؜ و دخل كلية طب . 

و أضاف العدوى ، ان الاجتهاد دائما يكون ثماره النجاح و لعل هذا الشاب يكون مستقبل مهنة الطب بعد تخرجه  ، 

وأعرب العدوي عن سعادته بتلك النماذج المشرفة من الشباب المصري الواعي والمثقف , وهناك نماذج مختلفة في الكثير من المجالات لابد ان نلقي الضوء عليها 

ووجه العدوي مناشدة قائلا : أطالب منظمات المجتمع المدنى و الجامعات الاهلية و الخاصة بدعم هؤلاء الشباب الطموح عبر تقديم منح دارسية مجانية لهم.


https://youtu.be/5MVIjWkNl1w

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