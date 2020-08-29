أشرف صبحي يدعم قضايا المرأة على مسرح الشباب والرياضة .. أعرف التفاصيل

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تستعد وزارة الشباب والرياضة بإقامة إحتفالية تحت عنوان " رحلة البحث عن هي " تحت رعاية ودعم وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات العمل العام، بالأضافة إلى عدد من الفنانين المهتمين بقضايا المرأة ومواجهة ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة.
وتنفذ الإحتفالية  الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، إدارة أندية المرأة والفتاة بوزارة الشباب والرياضة، ويتم تقديم العرض المسرحي " رحلة البحث عن هي "من  فريق قريباً للفنون  أعضاء مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة . 
ويتناول العرض عدد من القضايا التي تهم المرأة المصرية بشكل مباشر مثل " التحرش والعنف الأسرى للمرأة والغارمات، والطلاق والسرطان، وغيرها"، وسيتم طرحها بشكل مسرحي لطرح المشكلات و خطورة تأثيرها على المجتمع مما يزيد من نسبة الوعي لدى المجتمع بهذة القضايا والعمل على حلها بشكلٍ مباشر وسريع. 
وقد كلفت وزارة الشباب والرياضة الشاعر أحمد سمك مدير إدارة الفنون بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بإختيار الفريق المسرحي المشارك في الإحتفالية،  لما له من سبق ودور واضح في إكتشاف ودعم الفرق المسرحية الشابة داخل مراكز الشباب وقد حققت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة المركز الأول في مجال الفنون المسرحية لمهرجان إبداع ٢٠١٩ لمراكز الشباب  برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحصدت أيضاً درع أكبر مشاركة شبابية في المجال الفني . 
وفي هذا السياق  سوف يتم عمل بروفة للعرض المسرحي " رحلة البحث عن هي" بمركز شباب "عين الصيرة" يوم الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٠ الساعة السادسة مساءاً، بحضور عدد من  قيادات وزارة الشباب والرياضة وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والإعلاميين المتخصصين في مجال الفن المسرحي، وتأتي هذة البروفة  للوقوف على اللمسات والإحتياجات الأخيرة اللازمة لتقديم العرض خلال شهر سبتمبر القادم، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.
وقد أستقر الشاعر أحمد سمك على أعضاء فريق عرض "رحلة البحث عن هي" الفريق المكون من : "مصعب البنا، محمد بوجي، هدير ذكي، جيسي النجار، أحمد فضل،  مريم وائل، ياسمينا حمدي، كريم عبدالله، بسنت العطار، عبدالله محمد، محمود رأفت، محمود كمال، إسراء محمد، كنزي وائل، ريتاج البنا، هنا هشام، روان ناجي، رشا محمود بدر، العربي محمد، عاطف عبدالله،  منسق إعلامي جيسي النجار، تأليف إسلام رمضان، يوسف سمير، مساعد مخرج حبيبة هشام،والمخرج عبدالرحمن لاشين.
ومن جانبها أكدت الأستاذة نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة بأن العمل المسرحي الذي يقدم رسالة مباشرة تعبر عن القضايا والظواهر الإجتماعية يكون له تأثير كبير في تفكير وسلوك المشاهد ويجعله يشارك في صناعة الحلول الغير تقليدية لهذة المشكلات والظواهر .
و تابعت " صلاح " إن هذة الإحتفالية تتماشى مع توجه القيادة السياسية وسياسة واستراتيجية الوزارة في دعم المشروعات والمبادرات التي تسعى إلى عودة القيم والأخلاق المصرية الحميدة الأصيلة والتي يسعى الجميع إلى ترسيخها بين كل أجيال الشباب بمختلف أطياف ومؤسسات المجتمع . 
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف البجرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة إن مديرية تقدم كل الدعم في إكتشاف ودعم المواهب الفنية بكل مراحلها السنية سواء طلائع أو شباب وقد ظهر هذا جلياً في تفوق فنون شباب القاهرة في العديد من المسابقات والمهرجانات الفنية  التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة والتي تنظمها وترعاها وزارة الثقافة . 
وإن مراكز الشباب بالقاهرة تحوي على العديد من المواهب الراقية التي لها دور كبير فى زيادة الوعي المجتمعي وكذلك رفع مستوى الذوق العام . 

كما أوضحت الأستاذة جيهان حنفي مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بوزارة الشباب والرياضة ، إن هذة التجربة لإدارة أندية المرأة والفتاة تأتي نتاج لعدد من النجاحات حققتها عدة الإدارة بمشروعاتها  المتنوعة التي تخدم المرأة في كافة ربوع ومحافظات مصر . 
وقد كان للإدارة تجربة ناجحة مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة في المجال المسرحي بمهرجان إبداع لمراكز الشباب وقد قدمت مديرية القاهرة عروض مسرحية هادفة وناجحة تناولت الأبعاد الإجتماعية والفنية بشكل راقي وفني وأستحقت المركز الأول بجدارة وكذلك دعمها لكثير من الفرقة المسرحية الشابة بشكل علمي وفني واضح .

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