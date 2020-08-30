عمرو حنفي: "لو فيه جنيه للدولة هجيبه"

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه لم يتولى منصب المحافظ في السابق وتعد الشهور العشر التي قضاها في محافظة البحر الأحمر، هي التجربة الأولى له في ذلك المنصب، مشددًا على أنه لن يتهاون مطلقًا، فى حق الدولة، متابعا: "ولو فيه جنيه هنجيبه".





وأضاف "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لن يرضخ إلى ما أسماهم مجموعات الضغط، أو من سيقول أنه ولد فى أمكان بها مخالفات بناء، مشددًا على أنه سيطبق القانون ويحافظ على أموال الدولة.





وتابع محافظ البحر الأحمر : "أنا مشتغلتش محافظ قبل كدا..لكن ما أسير فيه خط لا رجعة فيه كون نابع من قناعة.. ولا مجموعات ضغط ولا غيره هينفع".



