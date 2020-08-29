عادل العدوي وزير الصحة الأسبق يثنى على الشاب بائع الفريسكا

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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عادل العدوي وزير الصحة الأسبق يثنى على الشاب بائع الفريسكا الملتحق بكلية الطب و اطالب المجتمع المدنى بدعم هولاء الشباب بمنح دراسية 

اثنى ال دكتور عادل العدوى وزير الصحة الاسبق على  الفيديو المتداول عبر اليوتيوب وشبكات التواصل لاجتماعي للشاب  بائع الفريسكا  و هو حاصل على مجموع ٩٩.٦ ٪؜ و دخل كلية طب . 

و أضاف العدوى خلاله لثائر  مع الاعلامى أسامة كمال ببرنامج ٩٠ دقيقة ، على شاشة المحور ، ان الاجتهاد دائما يكون ثماره النجاح و لعل هذا الشاب يكون مستقبل مهنة الطب بعد تخرجه  ، 

وأعرب العدوي عن سعادته بتلك النماذج المشرفة من الشباب المصري الواعي والمثقف , وهناك نماذج مختلفة في الكثير من المجالات لابد ان نلقي الضوء عليها 
ووجه العدوي مناشدة قائلا : أطالب منظمات المجتمع المدنى و الجامعات الاهلية و الخاصة بدعم هؤلاء الشباب الطموح عبر تقديم منح دارسية مجانية لهم.

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