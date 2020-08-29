عادل العدوي وزير الصحة الأسبق يثنى على الشاب بائع الفريسكا
السبت 29/أغسطس/2020 - 11:32 م
الفجر الفني
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عادل العدوي وزير الصحة الأسبق يثنى على الشاب بائع الفريسكا الملتحق بكلية الطب و اطالب المجتمع المدنى بدعم هولاء الشباب بمنح دراسية
اثنى ال دكتور عادل العدوى وزير الصحة الاسبق على الفيديو المتداول عبر اليوتيوب وشبكات التواصل لاجتماعي للشاب بائع الفريسكا و هو حاصل على مجموع ٩٩.٦ ٪ و دخل كلية طب .
و أضاف العدوى خلاله لثائر مع الاعلامى أسامة كمال ببرنامج ٩٠ دقيقة ، على شاشة المحور ، ان الاجتهاد دائما يكون ثماره النجاح و لعل هذا الشاب يكون مستقبل مهنة الطب بعد تخرجه ،
وأعرب العدوي عن سعادته بتلك النماذج المشرفة من الشباب المصري الواعي والمثقف , وهناك نماذج مختلفة في الكثير من المجالات لابد ان نلقي الضوء عليها
ووجه العدوي مناشدة قائلا : أطالب منظمات المجتمع المدنى و الجامعات الاهلية و الخاصة بدعم هؤلاء الشباب الطموح عبر تقديم منح دارسية مجانية لهم.