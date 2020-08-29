عادل العدوي وزير الصحة الأسبق يثنى على الشاب بائع الفريسكا الملتحق بكلية الطب و اطالب المجتمع المدنى بدعم هولاء الشباب بمنح دراسية





اثنى ال دكتور عادل العدوى وزير الصحة الاسبق على الفيديو المتداول عبر اليوتيوب وشبكات التواصل لاجتماعي للشاب بائع الفريسكا و هو حاصل على مجموع ٩٩.٦ ٪؜ و دخل كلية طب .





و أضاف العدوى خلاله لثائر مع الاعلامى أسامة كمال ببرنامج ٩٠ دقيقة ، على شاشة المحور ، ان الاجتهاد دائما يكون ثماره النجاح و لعل هذا الشاب يكون مستقبل مهنة الطب بعد تخرجه ،





وأعرب العدوي عن سعادته بتلك النماذج المشرفة من الشباب المصري الواعي والمثقف , وهناك نماذج مختلفة في الكثير من المجالات لابد ان نلقي الضوء عليها