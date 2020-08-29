المتحدث بأسم الكهرباء: نظام المحاسبة في العداد مسبق الدفع لا يختلف عن التقليدي

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء، إن وزارة الكهرباء قامت منذ يوليو بإعادة هيكلة أسعار الشرائح الكهربائية بحيث كل شريحة تخضع لحساب محدد.

وتابع،" حمزة" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، إن العداد مسبوق الدفع يقوم بحساب معدلات الاستهلاك بطريقة دقيقة جدا وبدون دخل عنصر بشري وبنفس النظام المتبع في حسبا المستهلكون بالعداد التقليدي، مشيرا إلى أنه يقوم بإبلغ المستهلك بمعدلات استهلاكه حتى يستطيع متابعتها بصورة دورية ومعرفة الشريحة الكهربائية التى يقع فيها وعلى أساسها سيتم محاسبته نهاية الشهر.

واشار إلى أنه لا يوجد غرامات استهلاك اضافية على العداد مسبق الدفع، ولكن في حالة دخول المستهلك في شريحة جديدة وانتهاء رصيدة، يقوم بخصم تكاليف الاستهلاك وفقا للشريحة الجديدة عند شحن الرصيد الجديد.