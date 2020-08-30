شاهد.. أحمد موسى عن "محمود عزت": "هيدفع التمن غالي"

قال الإعلامي أحمد موسى، أن مسئول أمني أكد له أن القبض على الإرهابي محمود عزت، المرشد البديل للإخواني بعد محمد بديع، يعد أكبر ضربة للجماعة منذ 2013.





وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المسئول الأمني أخبره أن محمود عزت كان كل حاجة للإخوان، وهو رئيس عصابة الإخوان في 70 دولة، والمسؤول عن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.





وأشار الإعلامي، إلى أن المسؤول الأمني أكد أن عزت كان العقل المدبر والمخطط لكل الأعمال الإرهابية لجماعة الإخوان، طيلة الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013، وحتى اليوم، مؤكدا أنه أحد تلاميذ سيد قطب.





وأردف أن المسئول الأمني قال عن محمود عزت: "أنه قليل الحديث في الإعلام وكان يدير الجماعة حتى في وجود مهدي عاكف ومحمد بديع".





وأكد الإعلامي أحمد موسى أنه كتب كثيرا في الأهرام عن الإرهابي محمود عزت تحت مسمى مرشد الظل.





ووجه موسى التحية للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واصفا إياه بـ «راجل يعمل في صمت وخلوق وصوته هادئ أو متسمعلوش صوت على غير عادة وزراء الداخلية».





كما وجه التحية لرجال الأمن الوطني، مؤكدا أن القبض على الإرهابي محمود عزت تتويجًا لجهد رجال الأمن الوطني.





وأوضح أن عزت يساوي مليون واحد من مرسي عند الإخوان، لما كان يمثله عزت للتنظيم.





وطالب موسى بالقصاص من عزت لأن يداه ملطخة بالدماء من رجال الجيش والشرطة، مؤكدًا: «هيدفع التمن غالي ومحدش يقولي 70 سنة لأنه ارتكب الجرائم والمصائب وهو في السن دي».





وأكد موسى أن الأجهزة التليفونية وأجهزة الحاسوب التي تم ضبطها مع عزت كنز معلومات عن الجماعة الإرهابية في الداخل والخارج، ويعكف جهاز الأمن الوطني على تفريغها كما أنه سيتحدث عن كل ما حدث الفترة الماضية وسيفصح عن كل أسرار الجماعة.





ولفت إلى أن الإرهابي محمود عزت مثل أبو بكر البغدادي في داعش، وأسامة بن لادن في تنظيم القاعدة.



