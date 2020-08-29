الشيخ: لدينا أهداف محددة في المباريات المتبقية من بطولة الدوري

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق مساء اليوم على حساب المصري بهدفين دون رد، في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

وقال الشيخ أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في مسيرته الناجحة لحسم لقب الدوري مبكرًا وقبل نهايته، مع التركيز بشكل جيد في التحديات المقبلة.

وأكد أن اللاعبين في قمة تركيزهم لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وإيجاد الحلول المناسبة لاختراق دفاعات المنافسين، وتبقى مسألة إهدار الفرص توفيقًا من الله.

واختتم الشيخ حديثه بالتأكيد أن الأهلي لديه أهداف محددة في المباريات المتبقية من بطولة الدوري، لحسم اللقب والاستعداد بشكل جيد لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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المصري الشيخ الأهلي أحمد الشيخ

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