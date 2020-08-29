محمود عاشور حكمًا لمواجهة الزمالك وإنبي بالدوري

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات غد الأحد التي تقام ضمن الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز.

وادي دجلة x إف سي مصر:
محمود ناجي ويعاونه ممدوح مصطفى وأحمد بكر ومعهم عمرو عبد الفتاح حكما وابعا ومحمد أبو خاطر حكم فيديو وحسني سلطان حكم فيديو مساعد.

الجونة x المقاولون العرب:
سعيد حمزة ويعاونه مصطفى عطية وأحمد الكيال ومعهم هشام أشرف حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد حامد فهيم حكم فيديو مساعد.

سموحة x طنطا:
محمد معروف ويعاونه أحمد عطية ومحمد عزازي ومعهم أحمد حسونة حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو ومحمد القلاوي حكم فيديو مساعد.

الزمالك x إنبي:
محمود عاشور ويعاونه تحسين السادات وهاني عبد الفتاح ومعهم صبري إبراهيم حكما رابعا ومحمد سلامة حكم فيديو ومبروك نبيل حكم فيديو مساعد.

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