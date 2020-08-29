محمود عاشور حكمًا لمواجهة الزمالك وإنبي بالدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات غد الأحد التي تقام ضمن الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز.





وادي دجلة x إف سي مصر:

محمود ناجي ويعاونه ممدوح مصطفى وأحمد بكر ومعهم عمرو عبد الفتاح حكما وابعا ومحمد أبو خاطر حكم فيديو وحسني سلطان حكم فيديو مساعد.





الجونة x المقاولون العرب:

سعيد حمزة ويعاونه مصطفى عطية وأحمد الكيال ومعهم هشام أشرف حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد حامد فهيم حكم فيديو مساعد.





سموحة x طنطا:

محمد معروف ويعاونه أحمد عطية ومحمد عزازي ومعهم أحمد حسونة حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو ومحمد القلاوي حكم فيديو مساعد.





الزمالك x إنبي:

محمود عاشور ويعاونه تحسين السادات وهاني عبد الفتاح ومعهم صبري إبراهيم حكما رابعا ومحمد سلامة حكم فيديو ومبروك نبيل حكم فيديو مساعد.



