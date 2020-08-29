عربي بدر: نتطلع إلى مزيد من الانتصارات في المباريات القادمة

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر عربي بدر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق اليوم على المصري بهدفين دون رد.

وأضاف: «بالطبع الفوز اليوم خطوة جديدة ومهمة في مشوار الاحتفاظ ببطولة الدوري، ونتطلع إلى مزيد من الانتصارات في المباريات القادمة من أجل حسم اللقب».

وأوضح أنه سعيد بثقة الجهاز الفني بقيادة فايلر، بعد الدفع به في الشوط الثاني من مباراة المصري، اليوم، مشددًا على أنه يبذل قصارى جهده خلال الفترة الماضية من أجل الوجود في حسابات الجهاز الفني.

وأشار عربي بدر إلى أن الفريق استحق الفوز اليوم، بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع في الملعب، من أجل مواصلة الانتصارات والاقتراب خطوة جديدة من حسم الدوري رسميا.

يذكر أن الأهلي فاز اليوم على المصري 2-0، ورفع رصيده إلى 62 نقطة، ليواصل الانفراد بقمة الدوري، الذي يتطلع الأهلي للحفاظ عليه للموسم الخامس على التوالي.

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عربي بدر المصري الدوري المصري الأهلي

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