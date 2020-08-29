عبد الحفيظ: عبور المصري خطوة مهمة في مشوار الحفاظ على اللقب
السبت 29/أغسطس/2020 - 11:14 م
علي نبوي
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أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب المصري بهدفين دون رد، مساء اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري.
وقال عبد الحفيظ أن فوز اليوم على حساب المصري محطة مهمة في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.
وشدد على ثقة الجهاز الفني في العناصر الموجودة بالفريق في الفترة الحالية، وقدرتهم على تعويض الغيابات، وأن ما يحدث في الفترة الحالية أمر طبيعي، والأهم هو حصد النقاط.
وأتم تصريحاته موضحًا أن الفريق يستعد لمواجهة وادي دجلة ومن بعده لقاء حرس الحدود في الدوري، مشددًا على ضرورة حصد كل النقاط في الجولتين المقبلتين بالدوري، ودخول مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال بصفوف مكتملة ومعنويات مرتفعة.