الكهرباء: لا غرامات على زيادة الاستهلاك (فيديو)

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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نفى أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن يكون هناك غرامات على زيادة استهلاك الكهرباء والانتقال بين الشرائح في العداد الذكي مسبوق الدفع، مشيرًا إلى أن كلما زاد الاستهلاك كلما زاد سعر الكهرباء.

وقال حمزة في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم السبت: "أن العداد الذكي بيطبق هيكلة معينة، تعني أن الانتقال من شريحة إلى أخرى يجعل الكارت يعيد المحاسبة من أول استهلاك بعد الدخول في الشريحة الجديدة".

وأضاف "لو المستهلك تخطى استهلاكه الألف، يكون بكده دخل الشريحة السابعة وأصبح عليه بالسلب 270 جنيه، يتم خصمها مع بداية الشحن الجديد".
وفي تصريحات سابقة قال أيمن حمزة، المتحدث باسم الكهرباء، إن تجاوز المستهلك لـ650 كيلو وات يعد خروجا من الدعم، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يتم إعادة حساب الشريحة من بداياتها بالسعر الجديد.

وأضاف "حمزة"، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية أن معدل الاستهلاك يحاسب بسعر أعلى مع تجاوز المستهلك لـ650 ألف كيلو وات والتي تعني الانتقال من الشريحة الخامسة إلى السادسة.

وأشار المتحدث باسم الكهرباء، إلى أن خصم قيمة الاستهلاك يكون طبقًا للشرائح التي وصل لها المستهلك والتي تظهر على العداد الذكي.

وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الزيادة الجديدة في أسعار فاتورة الكهرباء، حيث بدء العمل بها اعتبارا من أمس الأربعاء الأول من شهر يوليو.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء في مداخلة تلفزيونية أنه سيتم تحصيل فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة في شهر أغسطس المقبل.

فيما يلي أسعار فاتورة الكهرباء الجديدة، والتي تم تطبيقها بداية من يوليو الجاري، وهي كالآتي:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (38 قرش بدلا من 30 قرش)
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (48 قرش بدلا 40 قرش )
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (65 قرش بدلا من 50 قرشًا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (118 قرش بدلا من 100 قرشًا)
6- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).
7- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

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