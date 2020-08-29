أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلى على المصري

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"بدأت المباراة بشكل جيد وأحرزنا هدف تم احتسابه تسلل ".

وأضاف :"تسيدنا اللقاء بعد طرد لاعب المصري بسبب النقص العددي الذي عانى منه المنافس وخرجنا بنتيجة مستحقة".

وأوضح :" لا استطيع الحكم على عربي بدر الآن وصالح جمعة بذل مجهودًا كبيرًا ويستحق المشاركة لكن أمامه بعض الوقت للوصول للحالة البدنية التي تسمح له بالمشاركة".

وأشار :"أجايي ليس بنفس مستوى بداية الموسم لكنه لاعب مهم وعليه بذل مزيد من المجهود للعودة إلى مستواه الطبيعي وأعتقد أن ابتعاده عن أهله لفترة طويلة بسبب ظروف الكورونا السبب في تراجع مستواه".

وأكمل :"كرة القدم لا تشير إلى أن فريق يفوز كل مباراة ثلاثة صفر.. هذا ليس موجودًا في مصر ولا في أوروبا".

واختتم :"منطق الكرة أننا نعاني مو صعوبات ونفوز اذا تسير بشكل جيد،وفقا للظروف، الجماهير التي تبحث عن الفوز طول الوقت (فقط) تذهب تلعب وتشجع بلايستيشن".

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