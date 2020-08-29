الأمارات تحتل المركز 7 في قائمة أغني الدول حول العالم

حلّت الإمارات في المركز 7 عالمياً في قائمة أغنى 25 دولة في العالم التي أصدرها أمس موقع«وول ستريت 7/‏‏‏24»، وتفوّقت على النرويج وإيرلندا وبروناي دار السلام والولايات المتحدة وهونغ كونغ والدانمارك وايسلاندا.

وبحسب تقديرات الموقع فإن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لعام 2019 بلغ 70240 دولاراً ويعد من الأعلى عالمياً، في حين ناهز الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 نحو 421.1 مليار دولار واحتلت المرتبة 30 من بين 206 دول وقدر عدد السكان بنحو 9.8 ملايين نسمة.





وقال موقع الشركة الأمريكية ومقرها ولاية ديلاوير، إن الإمارات تستمد ثروتها إلى حد كبير من مواردها الطبيعية وبالتحديد النفط حيث تستأثر الدولة على ما يقرب من 6 % من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وولّدت صادرات النفط الخام والمكرر نحو 40 % من صادرات البلاد البالغة 242 مليار دولار في 2018. وتعمل الدولة على تنويع اقتصادها، وتعزيز قطاعي التجارة والسياحة .

والتركيز على تحسين تعليم سكانها .

