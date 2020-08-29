فيديو.. هاني محروس يطرح أبويا قالي زمان بتوقيع مصطفى حجاج ورضا البحراوي أول أعمال أوتو تيون

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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طرح منذ قليل المنتج هاني محروس الميوزك فيديو لأغنية "أبويا قالي زمان" الدويتو الذي تم الاعلان عنه منذ أيام بتوقيع كل من نجوم الغناء الشعبي مصطفى حجاج ورضا البحراوي والذي تم تصويره بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة.

تم طرح فيديو كليب أغنية "أبويا قالي زمان" منذ ساعات على القناة الرسمية للشركة المنتجة للعمل "أوتو تيون" على موقع يوتيوب لمالكها المنتج ومهندس الصوت هاني محروس.


أغنية "أبويا قالي زمان" كلمات أحمد سامي والحان عزيز الشافعي وتوزيع اسلام شيبسي والفيديو كليب اخراج محمد عبد الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهاني محروس.


حرص كل من مصطفى حجاج ورضا البحراوي على نشر الأغنية عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي كما اعلن عنها منذ قليل المنتج هاني محروس من خلال حسابات أوتو تيون وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

حرص ملحن الأغنية عزيز الشافعي على شكر حجاج وهاني محروس على هذا العمل خصوصا بعد سماعه أسمه في الشكل النهائي للأغنية بعد تصويرها حيث فوجىء بذكر حجاج لأسمه مع اسم هاني محروس في نهاية الفيديو كليب حيث يعد هذا العمل بعد عدة نجاحات لعزيز الشافعي ومصطفى حجاج بتوقيع هاني محروس منها "نعناع" من كلماته والحانه وأغنية "خطوة" من كلماته والحانه ايضا حيث تعدان أيقونات من أيقونات الأغاني المصرية الناجحة بتوقيع الثلاثي مصطفى حجاج وعزيز الشافعي وهاني محروس.


كما حرص ايضا هاني محروس على اهداء هذا العمل للصديق الراحل وائل المصري مدير أعمال الفنانة نيكول سابا الذي وافته المنية منذ أيام قليلة حيث كان يتابع مع هاني تفاصيل ذلك العمل وعدة أعمال اخرى حيث كانت تربطه علاقة صداقة قوية مع اّل محروس فحرص هاني على نشر صورة تجمعه هو وعائلته مع وائل المصري معلقا: "أنت كنت مستني الغنوة دي يا صاحبي و فرحانلي ودعتلي كتير وكنت متنبأ النجاح"

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