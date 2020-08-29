باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن وجود صفقة تبادلية محتملة بين باريس سان جيرمان الفرنسي، ونادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.





واستغل باريس سان جيرمان، طلب ليونيل ميسي نجم برشلونة، بالرحيل عن الفريق هذا الصيف، لعرض صفقة تبادلية، بضم النجم الأرجنتيني مقابل السماح برحيل نيمار إلى النادي الكتالوني.





إضافة إلى ذلك فإن باريس يعلم جيدا رغبة برشلونة الكبيرة في استعادة خدمات نجمه السابق نيمار.





جدير بالذكر أن ميسي استخدم بند يسمح برحيله مجانًا وبدون كسر الشرط الجزائي في عقده المقدر بـ 700 مليون يورو.



