"تجارية كفرالشيخ" تزف بشرى سارة لأصحاب المخابز وبدالين التموين

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قام المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، بعقد لقاء مع المستشار أحمد مهدي، مستشار وزير التموين، اليوم السبت، بمقر وزارة التموين بالقاهرة، بحضور المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والسيد محمد السيد، ئيس شعبة المخابز بالغرفة، وقيادات وزارة التموين.



وتم الاتفاق علي أن البدالين التموينين بالنسبة لمشكلة الكمامات وتغريم البدالين تم اخد وعد باستصدار قرار باعفائهم من الغرامات، وبالنسبة لمستحقات البدالين التمونين المتأخرة لدي وزارة التموين تم الاتصال بشركة السلع وشركة سمارت وقيام مديرية التموين بالمتابعة لصرف المستحقات المتأخرة، وكذلك عمل تسوية للمخابز من مستحقات مع وزارة التموين وما عليها لعمل مقاصة بينهم.





وفيما يخص ما حدث في أول يوم في تطبيق تعديل منظومة الخبز سوف يتم تعديل وضع الأرصدة المخابز بين المنظومة القديمة والجديدة من الارصدة التى تم تأكلها في اول تنفيذ المنظومة، كما تم الاتفاق مع وزارة التموين علي ان تقوم بمخاطبة وزارة التأمينات الاجتماعية علي تقسيط المبالغ المستحقة علي المخابز من اول يناير حتي شهر اغسطس بداية تطبيق المنظومة الجديدة علي اقساط بدون فوائد.





و بالنسبة لعدد الارغفة المصنعة سوف يتم العرض علي معالي الوزير بطلب شعبة المخابز بكفر الشيخ بعمل تجربة علي ارض الواقع علي أحد المخابز بالمحافظة بحضور لجنة من وزارة التموين ومديرية التموين بكفر الشيخ وشعبة المخابز بالغرفة للوقوف علي عدد الارغفة التي يمكن للمخبز انتاجها يوميا في ظل المنظومة الجديدة.





وقد تم تقديم مذكرة من شعبة المخابز بشأن لائحة الجزاءات المجحفة لاصحاب المخابز بالمنظومة الجديدة وتم الوعد بقيام وزارة التموين بإعادة دراسة لائحة الجزاءات والنظر فيها بعين الرحمة لاصحاب المخابز.



وسوف يتم رفع محضر الاجتماع لوزير التموين للتصديق علية والعمل بة ودراسىة واعادة النظر في بعض بنود المنظومة الجديدة التي يري أصحاب المخابز استحالة تطبيقها لما فيها من اضرار جسيمة عليهم.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 807 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 70419 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و5362 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.