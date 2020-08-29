الصور.. سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي وتسنيم فتحي باعلام الأهلي والشماريخ والعروس تتالق بأحدث فساتين البحيري

أحيا المطرب الشعبي سعد الصغير، حفل زفاف الطيار المدني "كريم وجيه التهامي" علي "تسنيم" كريمة المستشار أحمد فتحي رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية بحضور عدد كبير من رجال القضاء والأعمال .









أقيم الحفل وسط أجواء الهواء الطلق بحديقة "اند راوس" علي كورنيش نيل منيل شيحة واشعل سعد الصغير الإحتفال باغانيه الشعبية المميزة بالإضافة إلى أغنية النادي الأهلي التي حملت فيها العروس علم نادي القرن واشعل العريس الشماريخ وسط اجواء مليئة بالبهجة والرومانسية .









وكان ضمن الحضور مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري مصمم فستان العروس الذي خطف أنظار الجميع حيث تبادل عدد كبير من المدعويين الصور التذكارية معه بطريقة ال سيلفي واشادوا بالديجتال فاشون شو له الذي تم عرضه أون لاين ضمن اسبوع الموضه الفرنسي والذي حظي علي نسب مشاهدة عالية علي منصات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.