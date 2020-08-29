يوسف الشريف برفقة روچينا ومحمد رمضان في أحدث ظهور له

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شارك الفنان يوسف الشريف، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر يوسف، بالصورة برفقة زوجته الكاتبة إنچي علاء والنجم محمد رمضان وروچينا.

وتفاعل الكثير مع الصورة ومن أبرز التعليقات " منورين يا نجوم".

يُذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "النهاية"، والذي تم عرضه في دراما رمضان 2020.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في إطار خيال علمي، في عام 2120، ومحاولة يوسف الشريف - الذي يعمل مهندسا - التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أخبار تهمك

أخر تطورات صفقة رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلى على المصري

منذ نصف ساعة

بارتوميو يُوجه ضربة قاتلة إلى ميسي

منذ أقل من ساعتين

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

منذ 40 دقيقة

الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ضم طاهر.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ 40 دقيقة

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد - بادجي يسجل الهدف الأول للأهلي أمام المصري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُحدد بدلاء رمضان صبحي.. وفايلر يفاضل بينهم

منذ ساعة و 24 دقيقة

3 أسباب تجعل صفقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي في مهب الريح

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يكشف طبيعة حجم إصابة السولية.. وتحديد مدة الغياب على ضوء الأشعة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المصري.. وصالح جمعة على مقاعد البدلاء

منذ حوالي 4 ساعات

عرض احتراف يُقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

مانشستر سيتي يستبعد 5 من نجومه في صفقة ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

بارتوميو يُوجه ضربة قاتلة إلى ميسي

09:31 م

الأهلي يكشف طبيعة حجم إصابة السولية.. وتحديد مدة الغياب على ضوء الأشعة

10:59 م

الأهلي يُحدد بدلاء رمضان صبحي.. وفايلر يفاضل بينهم

10:01 م

بعد ضم طاهر.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم المقاولون العرب

10:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى