يوسف الشريف برفقة روچينا ومحمد رمضان في أحدث ظهور له

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شارك الفنان يوسف الشريف، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر يوسف، بالصورة برفقة زوجته الكاتبة إنچي علاء والنجم محمد رمضان وروچينا.



وتفاعل الكثير مع الصورة ومن أبرز التعليقات " منورين يا نجوم".



يُذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "النهاية"، والذي تم عرضه في دراما رمضان 2020.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في إطار خيال علمي، في عام 2120، ومحاولة يوسف الشريف - الذي يعمل مهندسا - التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

