بهذه الصورة.. أحمد فتحي يمازح جمهوره عبر "إنستجرام"

شارك الفنان أحمد فتحي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر أحمد فتحي، بالصورة ووجه يبدو طويلاً: ومازح جمهوره قائلاً: "صورتي كده حلوة صح أم خطأ".يشار أن آخر أعمال أحمد فتحي فيلم "الغسالة" ، والتي تدور أحداثه حول تحويل أحمد حاتم الغسالة" لآلة زمن وينتهي عقب ذلك من التخلص من جميع الصعوبات في حياته.فيلم "الغسالة"، بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحمي.