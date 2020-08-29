إبراهيم بائع الفريسكا: "معنديش وقت للسوشيال ميديا".. ومنحة الطب "رزق من الله" (فيديو)

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية العامة المتفوق، بائع الفريسكا، عن تفاصيل مكالمة خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي من أجل منحه منحة للدراسة في كلية الطب جامعة الإسكندرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير التعليم قدم له منحة في جامعة الإسكندرية وطالبه باستمرار تفوقه.
 

واستطرد أنه لم يتوقع أن يهتم المسئولين بالاتصال به ومنحة منحة لدراسة الطلب قائلا: "هذا رزق من الله سبحانه وتعالى".

وتابع الطالب إبراهيم عبد الناصر، أنه ليس من رواد السوشيال ميديا، وقام بإنشاء صفحة عبر الفيس بوك خلال أزمة فيروس كورونا من أجل معرفة ما يجرى من أخبار، موضحا أن السوشيال ميديا تؤدي إلى إضاعة الوقت.

وأشار إلى أنه يعمل في فترة الإجازة في بيع الفريسكا، موضحا أن أحد الأشخاص قام بتصوير فيديو له خلال قيامه ببيع الفريسكا، وأبلغه أنه طالب في الثانوية العامة، وحصل على درجة 408.5 مئوية بنسبة 99.6%، وأنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب.

وأضاف إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية المتفوق، أنه يعمل بائع فريسكا وهو في الصف الرابع الابتدائي ويعمل مع والده وأنه يعمل فقط خلال أيام الإجازة الصيفية.

وكشف أن والده يعمل في بيع الفريسكا ولديهم محل لبيع الفاكهة ووالدته ربة منزل، متعهدًا مواصلة مساعدة والده وبيع الفريسكا.

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