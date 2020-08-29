إصابة 7 في انحراف أتوبيس بطريق "بني سويف ـ الزعفرانة"

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أصيب 7 أشخاص في حادث سير، وقع، اليوم السبت، إثر إنحراف أتوبيس بطريق "الزعفرانة ـ بني سويف" ونقلت 4 سيارات إسعاف المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير، إثر إنحراف أتوبيس يحمل لوحات رقم الاتوبيس (ط ري 8157) تابع لشركة الصعيد للنقل والسياحة، متجهًا من بني سويف إلى البحر الاحمر، بالكيلو 4 طريق "الزعفرانة ـ بني سويف" ونتج عنه إصابة 7 أشخاص.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع بـ4 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" لتلقي العلاج اللأزم، وهم: احمد خالد جبر، 25 سنة، عامل، مقيم الواسطي، مصابًا بإشتباه كسر بالقدم اليسري، ومحمود نبيل صلاح الدين، 25 سنة، ملازم أول شرطة برأس غارب، مقيم الواسطي، مصابًا بإشتباه كسر بالعمود العمود الفقري وسحجات وكدمات بالجسم.

كما نقلت سيارات الإسعاف كل من: محمد سيد علي، 23 سنة، مقيم بشارع البشري بمدينة بني سويف، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، وعبد المعز نادي محمد، 39 سنة، عامل، مقيم مركز ناصر، مصابًا بإشتباه كسر بالقدم اليمني مع جرح قطعي بالراس، واحمد نادي ابراهيم، 18 سنة، عامل، مقيم الواسطي، مصابًا بإشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمود سمير عبد السلام، 38 سنة، محاسب بشركة ادوية، مصابًا بجرح بالركبة، وعبد الرحمن محمد جمال 24 سنة، مقيم بالحي الاول شرق النيل ببني سويف، مصابًا بجرح قطعي بالرأس.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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