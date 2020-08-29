الوزراء: منحة مجانية كاملة من وزارة التعليم العالي لبائع الفريسكا

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:40 م
بائع الفريسكا
بائع الفريسكا
داليا الحسين
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قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم التواصل مع إبراهيم عبد الناصر بائع الفريسكا، الحاصل على 99.6 % في الثانوية العامة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت أن هاتف إبراهيم كان مغلقًا لمدة ربع ساعة: "مصر كلها كانت بتكلمه".

وأردف: "فخورن بيك يا إبراهيم وبنتشرف بيك"، مؤكدا أن وزير التعليم العالي هاتفه وقدم له منحة مجانية كاملة من وزارة التعليم العالي بشرط المحافظة على التفوق.

وأشار هاني يونس إلى أنه وزير التعليم العالي عرض عليه منحة في إحدى الجامعات الأهلية، لكن الطالب تمسك بجامعة الإسكندرية.

وأوضح هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن إبراهيم طالب مجتهد، ونموذج محترم كلنا ندعمه.

في سياق آخر، كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن موعد البدء في عمل معاينات وتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية.

وقالت المصادر، إن الوزارة قررت البدء في إجراءات التركيب في اليوم التالي من انتهاء مهلة التقديم 30 سبتمبر القادم، ليكون أول معاينة من يوم 1 أكتوبر القادم، وأن شركات التوزيع تقوم الآن بفرز الأوراق التي تقدمت حتى الآن وتخطت نصف مليون طلب ومتوقع أن ترتفع في نهاية المهلة لأكثر من 700 ألف طلب.

في سياق آخر، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير الشبكات بلغت 76 مليار جنيه بنهاية العام الحالي. 

وقال "حمزة"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، هناك 24 مليار جنيه تكلفة تطوير شبكات توزيع الكهرباء خلال السنوات الماضية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على دقة حسابات فواتير الكهرباء، مضيفا: قمنا بوضع حلول للقضاء على المشكلة نهائيا من خلال برنامج القراءة الموحد، متابعا، تم تركيب 9 مليون عداد مسبوق الدفع في جميع محافظات الجمهورية.

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