محلية البرلمان: علينا أن ننحني أمام غضب الرئيس

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:35 م
ارشيفية
ارشيفية
شيماء حسن
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قال محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن غضب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم في افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية فيما يتعلق إزالة التعديات على الأراضي كان مبررًا خوفًا على مستقبل هذا الوطن والأجيال القادمة.

وأضاف الفيومي في لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "علينا أن ننحني احترامًا لهذا الغضب من أجل مستقبل الأجيال القادمة، في ظل تقاعس الدولة حتى انتبه الرئيس لهذا الأمر ووجه بسرعة إزالة هذه التعديات".

وتابع "لازم نكون وراء الرئيس في رؤيته الحالية، وأننا في مرحلة جديدة تعتمد على التخطيط"، مستطردًا "كان هناك نهم على الأراضي الزراعية، والاعتداء عليها مثله مثل نقص المياه، والمحافظة عليها الحفاظ على مستقبل الجيل القادم".

وكان افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع محور تنمية المحمودية.

التعدى على الأراضى لا يقل خطورة عن سد النهضة

تطرق الرئيس، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التى انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.

ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".
وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوى ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.

وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".

وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذى يدمر الدولة المصرية.

وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه".

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