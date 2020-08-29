نجم بيراميدز: حققنا فوزًا غاليًا على أسوان

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد إبراهيم عادل نجم وسط بيراميدز الشاب على أهمية الفوز الصعب الذي حققه الفريق على حساب نادي أسوان بهدفين مقابل هدف في إطار لقاءات الدوري الممتاز، موضحا أن النقاط الثلاثة غالية وتساعد الفريق في التقدم خطوة أكبر بجدول الترتيب.

أوضح عادل في تصريحاته للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز أن أسوان فريق محترم وقدم مواجهة قوية وظروف المباراة كانت صعبة للغاية واللاعبون بذلوا مجهودا مضاعفا وتمسكوا بالفوز حتى اللحظة الأخيرة وهو ما تحقق وأضاف بيراميدز ٣ نقاط مهمة لرصيده.

قال النجم الشاب:" التواجد في التشكيل الأساسي لفريق بحجم بيراميدز يمتلك كل هذا العدد من النجوم الكبار في مختلف المراكز يعتبر أمرا صعبا خاصة وأنه ما يزال في سن مبكرة وبداية مشواه، ولكنه يجتهد في التدريبات ويبذل أقصى ما لديه لإثبات نفسه والنجوم الكبار يدعمونه كثيرا ويوجهون له النصائح ما ساعده على التأقلم سريعا والدخول في التشكيل الأساسي".

وأوضح أنه من ناشئي نادي المريخ في بورسعيد وبيراميدز ضمه وبات لاعبا في صفوفه، ويتواجد ضمن منتخب الشباب الذي يقوده الكابتن ربيع ياسين مشددا على أنه يساعده كثيرا هو وبقية زملائه ويقدم لهم النصائح.

وأبدى إبراهيم عادل سعادته بالتعليقات الإيجابية حول مستواه مع بيراميدز موضحا أنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق لتقديم مستوى أفضل ومساعدة النادي على التقدم في جدول الدوري ثم تحقيق الهدف والحلم الأكبر وهو التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في إنجاز فريد.

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