بارتوميو يُوجه ضربة قاتلة إلى ميسي

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام عالمية أنه هناك تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي طلب الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في الصيف الحالي على الرغم من أن عقده ينتهي في 2021.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ميسي كان قد أرسل فاكسًا رسميًا قبل عدة أيام لإدارة النادي الكتالوني أبلغهم فيه عن رغبته في الرحيل عن الفريق وإستغلال البند الموجود في عقده والذي يسمح له بالرحيل مجانًا.

وأوضحت وسائل الإعلام أن برشلونة مصر على أن البند الذي يسمح لميسي بالرحيل مجانًا قد انتهى يوم 10 يونيو الماضي علمًا بأن البرغوث الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عامًا يملك شرط جزائي قدره 700 مليون يورو.

وذكر أشرف بن عياد مراسل فضائية بي إن سبورتس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" علمت بي إن سبورتس من مصادر موثوقة داخل برشلونة أن بارتوميو رئيس برشلونة مصر تمامًا وبشكل نهائي على عدم بيع ليونيل ميسي بعد طلبه الرحيل عن النادي، هنا قد تتغير القصة تمامًا".



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