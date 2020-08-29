الأشعة تُحدد حجم إصابة نجم الأهلي

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
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يُجري عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على العضلة الأمامية لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

وكان السولية قد اضطر لمغادرة ملعب مباراة فريقه الأهلي أمام مضيفه المصري البورسعيدي في الدقيقة ٣٨ متأثرًا بالإصابة.

وستحدد الأشعة التي سيجريها السولية حجم الإصابة ومدة غيابه عن الأهلي.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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