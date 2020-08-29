"التجريبي 2020".. يهدي دورته لإسم الراحل الدكتور سناء شافع

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة د. علاء عبد العزيز سليمان ، إهداء دورة هذا العام من المهرجان لإسم الراحل الفنان د. سناء شافع تقديرا لعطائه الأكاديمي والفني عبر ما يزيد علي النصف قرن.


كان الدكتور سناء شافع قد رحل عن عالمنا قبل إفتتاح المهرجان بأقل من ثلاثة أسابيع ، تاركا المئات من تلاميذه في الساحتين المسرحية والثقافية.


ولد د.سناء في أسيوط عام 1943، و التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية،  وعقب التخرج مباشرة سافر إلى ألمانيا الشرقية ــ وقتها ــ  بمنحة من وزارة الثقافة الألمانية ليحصل علي دبلوم الإخراج المسرحي ، ودرس لاحقاً الدراما الموسيقية في ألمانيا أيضا.


عند عودته للقاهرة  تم تعيينه بالمسرح القومي ، وأخرج  شافع للمسرح الكوميدي عرض " اللي رقصوا ع السلم"، ثم "دون كيشوت".


تولي الراحل إدارة مسرح الطليعة لعام واحد "1974- 1975"، والتحق بأكاديمية الفنون مدرسا لمادتي التمثيل والإخراج عام 1977، وتولي عمادة المعهد العالي للفنون المسرحية في الفترة من 1987 وحتي 1990 ، واستمر عطائه الفني والاكاديمي حتي يوم رحيله 12 أغسطس 2020.

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