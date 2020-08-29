التعادل السلبي يحسم موقعة الشوط الأول بين الأهلي والمصري

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام مضيفه المصري البورسعيدي، وذلك في المباراة المقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الفريق الأحمر المباراة مهاجمًا، وفي الدقيقة ٣ حصل الأهلي على ركلة ركنية نفذها علي معلول ليقابلها مروان محسن برأسه وتمر بجوار القائم الأيمن لمرمى المصري في أول المحاولات الهجومية لأصحاب القميص الأحمر.

ومرر رامي ربيعة في الدقيقة ٦ تمريرة طولية وصلت لمروان محسن داخل منطقة جزاء الفريق البورسعيدي لكن إسلام أبو سليمة مدافع المصري أبعد الكرة وحولها لركلة ركنية في محاولة أخرى للفريق الأحمر.

وحصل أحمد ياسر مهاجم المصري على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة ١٠ بعد اعتراضه على أمين عمر حكم المباراة لعدم احتسابه ركلة حرة لصالح زميله أوستن أموتو.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لصالح مروان محسن نفذها على معلول في الدقيقة ١٥ على رأس أليو بادجي الذي وضعها لكن رأسيته ارتطمت بدفاع المصري وتحولت لركلة ركنية في هجمة أخرى للفريق الأحمر.

وفي الدقيقة ٢١ لغى أمين عمر حكم المباراة هدف للأهلي بعدما احتسب ركلة حرة مباشرة لصالح حسام عياد حارس مرمى المصري بعد تداخل من أليو بادجي.

وفي الدقيقة ٢٥ تلقى السنغالي أليو بادجي تمريرة رأسية من مروان محسن ليسددها داخل الشباك محرزًا الهدف الأول لكن بعد اللجوء لتقنية الفيديو المساعد VAR لغاه حكم اللقاء أمين عمر لوجود مروان محسن في موقف التسلل.

واضطر عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٣٨ متأثرًا بالإصابة في العضلة الأمامية ليحل زميله محمد مجدي أفشة بديلا له.

وأشهر حكم المباراة أمين عمر البطاقة الصفراء الثانية في وجه أحمد ياسر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع ليكمل الفريق البورسعيدي المباراة بـ١٠ لاعبين وينتهي الشوط الأول على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.

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