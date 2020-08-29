نورهان شعيب تشوق جمهورها لأحداث الجزء الثاني من "قوت القلوب"

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوقت الفنانة نورهان، متابعيها لأحداث الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"، حيث شاركت جمهورها صورة لها من كواليس تصوير المسلسل.

وظهرت بالصورة برفقة الفنان خالد ذكي وعلقت قائله: يا تري جابر طاحون هيساعد كامليا يتلم شملها مع بنتها تاني ولا هياخد صف جوزها الظالم سالم ويكون ضدها زي ما الدنيا كلها ضدها.

وتدور أحداث مسلسل قوت القلوب في إطار كوميدي اجتماعي، وتجسد بطلة العمل ماجدة زكي دور معلمة ذات شخصية مضطربة أو غير مُتزنة، ما يدفعها لتُسبب الحرج لأسرتها وابنها، الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام جمال، ويقع في العديد من المشكلات بسبب تصرفات والدته الغريبة.

ويتم حالياً عرض حلقات مجمعة من مسلسل "قوت القلوب" الجزء الأول علي قناة الحياة في الساعة 9 مساءً ، ومن المقرر عرض الجزء الثاني ابتداءً الخامس من سبتمبر.


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