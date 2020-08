نورهان شعيب تشوق جمهورها لأحداث الجزء الثاني من "قوت القلوب"

View this post on Instagram

يا تري جابر طاحون هيساعد كاميليا يتلم شملها مع بنتها تاني؟ ولا هياخد صف جوزها الظالم سالم و يكون ضدها زي مالدنيا كلها ضدها ؟ #قوت القلوب #الجزء الثاني #تصوير