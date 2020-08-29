عاجل - نجم الأهلي يتعرض لإصابة قوية أمام المصري

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تعرض عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي.

واضطر السولية لمغادرة ملعب مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي في الدقيقة ٣٨ متأثرًا بالإصابة ليحل زميله محمد مجدي أفشة بديلا له.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري حتي الآن :-

1 – النادي الأهلي 59 نقطة.
2 – بيراميدز 45 نقطة.
3 – نادي الزمالك 42 نقطة.
4 – المقاولون العرب 40 نقطة.
5 – الاتحاد السكندري 31 نقطة.
6 – إنبي 30 نقطة.
7 – سموحة 28 نقطة.
8 – الإسماعيلي 27 نقطة.
9- حرس الحدود 24 نقطة
10 – الإنتاج الحربي 24 نقطة.
11 – مصر المقاصة 23 نقطة.
12 – وادي جلة 23 نقطة.
13 – أسوان 23 نقطة.
14 – طلائع الجيش 22 نقطة.
15 – المصري 21 نقطة.
16 – الجونة 21 نقطة.
17 – نادي مصر 17 نقطة.
18 – طنطا 16 نقطة.

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عمرو السولية المصري السولية الأهلي

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