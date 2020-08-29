عاجل - نجم الأهلي يتعرض لإصابة قوية أمام المصري

تعرض عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي.





واضطر السولية لمغادرة ملعب مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي في الدقيقة ٣٨ متأثرًا بالإصابة ليحل زميله محمد مجدي أفشة بديلا له.





ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





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