كارتيرون يدرس استبعاد أبو جبل عن مواجهة إنبي









يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى الأبيض عن مواجهة إنبي المقبلة.





ويتجه كارتيرون للدفع بحارس المرمى محمود عبدالرحيم جنش خلال مواجهة إنبي المقبل بدلًا من أبو جبل.





جاء ذلك رغبة من كارتيرون في إراحة محمد أبو جبل الحارس الأساسي، خاصة بعد الخطأ الفادح في الهدف الأول الذي أحرزه المقاولون العرب.





ويريد كارتيرون الحفاظ على أبوجبل، من أجل تجهيزه للمواجهة الأهم أمام الرجاء المغربي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها خلال شهر سبتمبر المقبل.





ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.



