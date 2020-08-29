نجم باريس سان جيرمان:ميسي ورونالدو وجوارديولا سيجتمعون سويًا في هذا الفريق

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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تنبأ ‏فابريك بانكرات أسطورة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بتعاقد النادي العاصمي مع الثنائي ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، كرستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات تلفزيونية علق بانكرات على إمكانية إنتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قائلاً " مانشستر مدينة قبيحة، مظلمة وممطرة طوال الوقت، هناك الكثير من الأمور التي تجعلني متيقين بأن ميسي سينتقل لباريس " .

واضاف " اعتقد ان النجم الأرجنتيني لن يمضي وحدة في ملعب حديقة الأمراء، سوف ينضم إليه في 2021 كريستيانو رونالدو وغوارديولا .

وكان النجم الأرجنتيني قد أعلن رغبته في الرحيل عن برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد الخروج المدوي من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني.

فيما طالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بالرحيل ايضا عقب الخروج من دور السته عشر من نفس البطولة على يد ليون الفرنسي.

أما مصير بيب غوارديولا سوف يكون مبهم الفترة المقبلة مع مانشستر سيتي، حيث ارتبط بقاء الفيلسوف في ملعب الاتحاد بتحقيق لقبي البريمرليج وذات الاذنين.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن بيب غوارديولا قد اتفق مع الأرجنتيني ليونيل ميسي على الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بداية من الموسم المقبل، بعد صراع مع أندية باريس سان جيرمان، وإنتر ميلان الإيطالي.

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ميسي رونالدو جوارديولا باريس سان جيرمان

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