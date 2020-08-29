عماد شاكر مديرا لقطاع ناشئين لافيينا وعصام عيد مشرفا

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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قرر مجلس إدارة نادى لاڤيينا، أحد أندية القسم الرابع، ببني سويف، برئاسة محمود الاسيوطىي، تعيين عماد شاكر، مديرا لقطاع الناشئين.

وسبق عماد شاكر، اللعب في صفوف أندية أسوان، والزمالك، والقناة والمصرى البورسعيدي، والشرقية بالدورى الممتاز، وحصل على ثانى هدافى الدوري موسم 97/98 بصفوف أسوان.

وسبق لمدير قطاع الناشئين الجديد المشاركة بصفوف منتخب مصر العسكري، وفاز معه بثلاث بطولات لكأس العالم العسكرية ، وحصل على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى مرّتين.

كما سبق لشاكر العمل مدرباً بقطاع البراعم بنادى طلائع الجيش، وقطاع الناشئين بنادى بيراميدز الموسم الماضى .

كما قرر مجلس الادارة اسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين، بالنادى لعصام عيد المدير الفني للفريق الأول .

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