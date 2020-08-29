بعد افتتاح السيسي.. محافظ الإسكندرية: محور المحمودية شريان حياة

أعرب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن سعادته بافتتاح محور المحمودية، واصفا إياه بأنه يوم عظيم وعيد على المحافظة وأهالي الإسكندرية، مؤكدا أن محور المحمودية هو شريان الحياة فى قلب الإسكندرية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن هذا المحور ليس ناقل للحركة ولكنه محور تنموي مهم جدا؛ حيث أن تحويل ترعة مليئة بالقاذورات إلى محور حيوي تنموي بتلك التكلفة يعتبر تحديا كبيرا وانجازا عظيما لكل من شارك فيه؛ مشيرا إلى أن المشروع عليه كل الخدمات التي يستخدمها المواطن.





وأكد محافظ الإسكندرية، أنه سيتم تطوير جانبي المحور من خلال الاستثمارات على جانبي الطريق؛ وسوف تطل على العقارات الموجودة عليه على الأشجار والمناظر الجميلة.





ونوه إلى أنه تم إنشاء إدارة مستقلة مسئولة عن صيانة ومتابعة محور المحمودية، بقيادة نائب المحافظ؛ موضحا أن ما حدث اليوم من افتتاح محور المحمودية يعتبر عيدا للمحافظة.