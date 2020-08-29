الأتراك على موعد مع زيادة جديدة بأسعار البنزين‎

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
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كشفت وسائل إعلام تركية عن زيادة مرتقبة في أسعار البنزين في وقت شهدت فيه أسعار النفط الخام ارتفاعا طفيفا، إلا أن انهيار الليرة هو السبب الرئيس لقرار الارتفاع.

 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "ميللي غزته"ووفقا لــ العين الإخبارية"، "فقد قررت السلطات التركية زيادة جديدة في أسعار البنزين اعتبارا من منتصف هذه الليلة".

 

غير أن الصحيفة أشارت إلى أن مقدار الزيادة لم يعرف بعد بانتظار الإعلان الرسمي عن الأسعار، موضحة أنها تأتي، بالتزامن مع تسجيل الليرة التركية، هبوطا قياسيا جديدا، أمام العملات الأجنبية، ولا سيما الدولار.

 

 

وتراجعت الليرة أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد خلال الأسبوع الجاري لمستوى 7.4 ليرة، في وقت تستورد فيه أنقرة كافة احتياجاتها من النفط ومشتقاته من الخارج، بالعملة الأجنبية، ونقل تغيرات أسعار الصرف للمستهلك النهائي.

 

وستعقب الزيادة المرتقبة، بعد زيادة مماثلة أقرتها السلطات التركية، في 11 أغسطس/آب الجاري، برفع أسعار البنزين بمقدار 15 قرشًا، وذلك بعد 3 أيام فقط من رفع أسعار الديزل بمقدار 16 قرشا

 

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