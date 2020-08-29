الميني فوتبول تدعم أندية الاسماعلية استعدادا لمنافسات الدورى

قررت منطقة الإسماعيلية الميني فوتبول تدعيم أندية المحافظة بمبلغ نصف مليون جنية استعداد لمنافسات الدورى المقرر اقامتها الفترة المقبلة.





وقد عقد رئيس المنطقة المهندس احمد عبد الخالق اجتماعات مع أندية الكهرباء و القناة والشهداء واكد علي دعم الاندية ماديا إستعدادا لانطلاق المنافسات.





وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد اصدر قرار أشهار الاتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة " الجدير بالذكر ان احمد سمير يشغل منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي للميني فوتبول ورئيس لجنة من أهم لجانة وهي لجنة التطوير والاستراتيجيات . كما يشغل ايضا منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للميني فوتبول مكلف بلجنة التطوير والاستراتيجيات وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد العربي ويعتبر الأب الروحي للعبة في مصر بصفته المؤسس للعبة في مصر وأحد القائمين عليها عربيا وافريقيا . ومن هنا كانت عودته لمصر لخدمة بلادة.





و"الميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كإسمها كرة قدم مصغرة ، ولكنها منفصلة ومختلفة تماما عن كرة القدم التقليدية ، وكذا عن كرة القدم داخل الصالات.في قواعدها وحجم الكرة التي تلعب بها ولدت هذه الرياضة في كندا، وانتشرت في 1980 في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية. عام 2013 تأسس اتحاد دولي للعبة هو (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية ويرأسه التشيكي فيليب جودا وتم تنظيم ثلاث نسخ لكأس العالم للعبة عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية ، وعام 2017 بتونس ، 2019 باستراليا ويضم الاتحاد الدولي للعبة 124دولة بينما يضم الاتحاد الافريقي 26 دولة





وللعبة اتحادات قارية هي الاتحاد الافريقي مقره بتونس ويرأسه التونسي أشرف بن صالحة ، والاتحاد الاوروبي ومقره بالمجر و يرأسه البلغاري بوريسلاف ألكسندروف ، والاتحاد الأسيوي ومقره المملكة العربية السعودية ويرأسه السعودي محمد الدوسري ، واتحاد الأمريكتَين الشمالية والجنوبية ومقره المكسيك ويرأسه المكسيكي سيرجيو ديل ريو ، واتحاد قارة أوقيانيا ومقره استراليا ويرأسه الأسترالي ميجيل أنجل مارون . كما ان للعبة اتحاد عربي مقره العاصمة اللبنانية بيروت ويرأس اللبناني أحمد دنش.





وعن بطولات اللعبة يقام كأس العالم للعبة في الأعوام الفردية ، بينما يقام كأس العالم للقارات كل عامين في الأعوام الزوجية ، وتقام بطولات الأمم لمنتخبات كل قارة في السنوات الزوجية ،بينما تقام البطولات القارية للاندية سنويا.





ويهدف الاتحاد المصري للميني فوتبول الي نشر اللعبة في جميع ربوع مصر لتوسيع قاعدة الانتشار والممارسة لرعاية النشيء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر ، و ذلك من خلال مراكز الشباب الريفية والحضارية . وهذا ما حدث فعلا خلال الاشهر الماضية حيث قام أحمد سمير بنفسه بزيارات مختلفه لمعظم محافظات مصر هذة الزيارات شملت طفرة كبيرة واهتمام خاص بشباب المناطق الحدودية مثل حلايب وشلاتين والنوبة ويعتبر أول رئيس اتحاد لأي لعبة رياضية يزور حلايب وشلاتين وعرب ابو رمادة ومرسي علم والنوبه وسيناء شمال وجنوب العريش والطور ومرسي مطروح .كما زار مدن القناة الاسماعيليه وبورسعيد ودمياط واسوان واسكندريه والوادي الجديد والمنيا والبحيرة والدقهلية والقاهرة والجيزة وعديد المدن وما زالت الزيارات تتواصل وتم التنسيق مع عديد من مراكز الشباب والاكاديميات والاندية للتحضير لبطولة الدوري المصري وكأس مصر للميني فوتبول وكذلك للمنتخب المصري كما يهدف الاتحاد لإخراج لاعبين وفرق قادرة على المنافسة في البطولات المحلية والقارية حتى يصل بهم للمشاركة في البطولات الافريقية بل وتحقيق الفوز بها للمشاركة في كأس العالم وكأس العالم للأندية وكأس القارات.