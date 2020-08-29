بالشنب.. محمد رجب في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل الفنان محمد رجب، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بنوقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر رجب، بالصورة وهو يجلس في أحد الكافيهات بلوك مختلف الشنب ومرتدي نظارة، وتفاعل الكثير مع الصورة وتباينت التعليقات أهمها "قمر بالشنب يا نجم".


يذكر أن آخر أعمال محمد رجب مسلسل "الأخ الكبير" والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.

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