معيط: نسعي لتنفيذ مشروعات قومية لحل مشاكل الناس والاقتصاد

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:45 م
وزير المالية
وزير المالية
شيماء حسن
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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدين العام تحت السيطرة، ويتم من خلال القيام بمشروعات قومية تنموية ضخمة تتعلق بالكهرباء والإسكان الاجتماعي.

وقال معيط في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "كنا في الأول نستلف علشان ناكل ونشرب، أما دلوقتي بنسلف علشان نقوم بمشروعات نسدد الدين وفوائده".

وأضاف "عجز الموازنة بيقل سنة بعد سنة، ولدينا فائض 105 مليار جنيه ووضعنا الاقتصادي أفضل"، مستطردًا "نسعى لتنفيذ مشروعات قومية لحل مشاكل المواطن وتحسين الاقتصاد".

وكان افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع محور تنمية المحمودية.

الديون الخارجية تحت السيطرة

وتطرق الرئيس السيسى للحديث عن الديون الخارجية، وقال: "نحن أمام خيارين فيما يتعلق بالمشروعات التي يتم إنجازها، إما أن نعمل، أو منعملش، ولو معملناش الدولة ستتراجع وشعبها سيعاني، وليس أمامنا بدائل سوى الاقتراض بأرقام ميسرة".

وأضاف الرئيس أن الحديث كثير عن ارتفاع معدلات الدين العام، موضحا: "الناس لا بد أن تعلم أننا لا نستطيع التوقف عن الاقتراض، مع الوضع في الاعتبار أن قياسات الدين وإن كانت عالية، لكن جهد الدولة لضبط هذا الدين وزيادة حجم الناتج القومي يجعل الدين العام داخل الحدود الآمنة".

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