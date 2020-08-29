أحمد زاهر يشعل "إنستجرام" بصورة في الجيم

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان أحمد زاهر، صور من أحدث جلسات تصوير له أثناء تواجه في الجيم وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتب "زاهر" تعليقا على الصور قائلا: "مساء الفل على أجدع ناس".


يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان وأحمد زاهر وإدوارد ونجلاء بدر وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.
أحمد زاهر يشعل "إنستجرام" بصورة في الجيم
أحمد زاهر يشعل "إنستجرام" بصورة في الجيم

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