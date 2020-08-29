إعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية تجاري صناعي فندقي زراعي عبر.. عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس فقط

أسماء أوائل الدبلومات الفنية تجاري صناعي فندقي زراعي عبر.. عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس، طلاب الدبلومات الفنية ينتظرون الآن الإعلان عن نتيجة الدبلومات للعام الدراسي الحالي “2019- 2020″، ويترقبون الإعلان عن اسماء الاوائل، وجميع الطلاب الآن يسودهم حالة من الخوف والقلق، وذلك نظراً لاقتراب موعد ظهور النتيجة، وتأخرت النتيجة بسبب أن أعمال التصحيح تأخذ وقت طويل كالعادة، وهذا بسبب اعمال الدقة التي تستخدم أثناء التصحيح.









أسماء أوائل الدبلومات الفنية صناعي تجاري زراعي فندقي





قامت وزارة التربية بالإعلان أنه أولاً سوف تعلن عن أسماء الأوائل، وسوف يتم تنزيل قائمة بالأسماء الأوائل للعام الدراسي “2019- 2020″، وذلك علي المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم، كما أكدت بعض من الجهات الرسمية من وزارة التربية والتعليم الفني، و المسئولة عن نتائج الدبلومات الفنية، بأنه الآن جاري تجهيز جميع النتائج للدبلومات، وخلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم اعتماد النتائج ورفعها علي مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال ساعات قليلة من الآن سوف تتوافر النتيجة علي الموقع، والتعرف عليها برقم الجلوس.









رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020





قم بكتابة القسم ورقم الجلوس.

اضغط بحث عن النتيجة.









رابط الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس





أتيحت وزارة التربية والتعليم رابط للاستعلام عن النتيجة، يمكن لجميع الطلاب الدخول عليه ومعرفة النتيجة الخاصة بهم، واليكم خطوات الدخول علي الرابط كالتالي:





1- لمعرفة النتيجة بأسماء الأوائل واستخرجها بالدرجات كاملة، كل ما علي الطالب الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك من خلال الضغط علي هذا الرابط





2- بعد ذلك علي الطالب اختيار نوعية الدبلوم (فني- زراعي- تجاري- فندقي- صناعي).





3- بعد ذلك يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص به.





4- قم بالضغط علي كلمة اظهار النتيجة.



