الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - أسوان 1 × 2 بيراميدز السبت 29/أغسطس/2020 - 08:04 م محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الزمالك منذ ساعتين و 53 دقيقة الأهلي يخطط لخطف صفقة بيراميدز المُنتظرة منذ حوالي 4 ساعات الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي منذ أقل من ساعتين مانشستر سيتي يستبعد 5 من نجومه في صفقة ميسي منذ ثلث ساعة عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي منذ حوالي 9 ساعات ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة منذ حوالي 5 ساعات العشري يعلن تشكيل المصري لمواجهة الأهلي منذ 35 دقيقة ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة إنبي منذ ساعة و 22 دقيقة أخر تطورات صفقة رمضان صبحي لبيراميدز منذ أقل من ساعة عاجل - فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المصري.. وصالح جمعة على مقاعد البدلاء منذ ساعة الا ربع صدمة لجماهير برشلونة بشأن الصفقة المنتظرة منذ ساعة و 19 دقيقة حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك منذ حوالي 3 ساعات كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك منذ حوالي 13 ساعة ليس سواريز.. كومان يُحدد مستقبل مهاجم برشلونة منذ ساعة و 28 دقيقة بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير الثلاثي المعار منذ ساعتين و 23 دقيقة الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية منذ حوالي 3 ساعات