مانشستر سيتي يستبعد 5 من نجومه في صفقة ميسي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يعتبر من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن ميسي كان قد أرسل فاكسًا رسميًا قبل عدة أيام لإدارة البلوجرانا أبلغهم فيه عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق على الرغم من أن عقده ينتهي في صيف 2021 مع النادي الكتالوني.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي استبعد ثلاثي الفريق رياض محرز وبرناردو سيلفا وجابرييل جيسوس من الدخول في صفقة ميسي.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مانشستر سيتي يخطط لإدراج كلا من أنجيلينو وإريك جارسيا ضمن صفقة ضم ميسي ولكن من الصعب موافقة مسئولو برشلونة على ذلك.





وعلى نفس الجانب، أكد الصحفي الفريدو مارتينيز أن الثنائي رحيم سترلينج وكيفين دي بروين ليسا ضمن المفاوضات أيضًا، حيث أن خماسي المان سيتي المذكور لا يمكن المساس بهم.



