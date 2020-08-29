بيراميدز يحقق فوزا قاتلا على أسوان 2-1 وينفرد بوصافة الدوري المصري

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح فريق بيراميدز في تحقيق فوزا قاتلا أمام أسوان، بعدما حول تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الـ23 للدوري المصري.

 

تقدم فادي فريد لفريق أسوان في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل إيريك تراوري لبيراميدز في الدقيقة 81 قبل أن يحرز دودو الجباس هدف الفوز في الدقيقة 92.

 

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده للنقطة 45 في وصافة الدوري المصري، بينما توقف رصيد أسوان عند النقطة 23 في المركز الرابع عشر.

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