بالقبعة والدراجة..يسرا تخضع لجلسة تصوير شبابية من جديد

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خضعت الفنانة يسرا لجلسة تصوير مع كلبها فيونكة ونشرت هذه الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت يسرا تعليقا على الصور قائله: "مع الرائع جدا فيونكة".



وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها " مساء الحب يا حب يا أرقى وأجمل وأهضم فنانة تحياتي لك"، "أعمالك كلها رائعة يا فنانة وبالتوفيق في كل ما هو جديد"،"إجازة رائعة يا فنانة".