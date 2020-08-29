بالقبعة والدراجة..يسرا تخضع لجلسة تصوير شبابية من جديد

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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خضعت الفنانة يسرا لجلسة تصوير مع كلبها فيونكة ونشرت هذه الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت يسرا تعليقا على الصور قائله: "مع الرائع جدا فيونكة".

وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها " مساء الحب يا حب يا أرقى وأجمل وأهضم فنانة تحياتي لك"، "أعمالك كلها رائعة يا فنانة وبالتوفيق في كل ما هو جديد"،"إجازة رائعة يا فنانة".
بالقبعة والدراجة..يسرا تخضع لجلسة تصوير شبابية من جديد
بالقبعة والدراجة..يسرا تخضع لجلسة تصوير شبابية من جديد

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