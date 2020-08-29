العشري يعلن تشكيل المصري لمواجهة الأهلي
السبت 29/أغسطس/2020 - 07:48 م
علي نبوي
Advertisements
أعلن طارق العشري
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد
قليل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام على ستاد برج
العرب بالإسكندرية.
تشكيل المصري ضم
كلا من :-
حسام عياد - إسلام
أبو سليمة - كريم العراقي - فريد شوقي - عمرو موسى - عبد الرحمن زين - عمر كمال عبد
الواحد - أحمد ياسر - مفتاح طقطق - أوستن أموتو - حسن علي.
البدلاء: - إيهاب
العايدي - زياد فرج - مصطفى سلامة - محمد الجمل - حجاج عويس - عبد الناصر محمد - محمد
زكريا - بهاء مجدي - أحمد يوسف.