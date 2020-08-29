العشري يعلن تشكيل المصري لمواجهة الأهلي

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

 

تشكيل المصري ضم كلا من :-

 

حسام عياد - إسلام أبو سليمة - كريم العراقي - فريد شوقي - عمرو موسى - عبد الرحمن زين - عمر كمال عبد الواحد - أحمد ياسر - مفتاح طقطق - أوستن أموتو - حسن علي.

 

البدلاء: - إيهاب العايدي - زياد فرج - مصطفى سلامة - محمد الجمل - حجاج عويس - عبد الناصر محمد - محمد زكريا - بهاء مجدي - أحمد يوسف.


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