لماذا علينا الفرح في يوم عاشوراء؟.. رمضان عبد المعز يجيب

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنه يستوجب في يوم عاشوراء الفرح بشهادة سيدنا الحسين رضي الله عنه في موقعة كربلاء سنة 61 هجريًا. 

وأضاف عبد المعز خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "مش عايزين يكون اليوم يوم حزن، عايزينه يكون يوم فرج بشهادة سيدنا الحسين".

وتابع "سيدنا الحسين كان له مكانة كبيرة في نفس النبي وفي نفوسنا أيضًا، وكان يقول حسين مني وأنا من الحسين".

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن باب الأمل واسع، ولولا الأمل ما ذاكر طالب ولا اجتهد، وما زرع فلاح ولا حصد، وما فكر والد في انجاب ولد، وما أخذ بأسباب التداوي أحد.

وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة، اليوم الجمعة، أن الامل الحقيقي هو المبني على العمل والأخذ الأسباب، قالله سبحانه وتعالى يقول: " فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ".

وأوضح وزير الأوقاف، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول أفضل الصيام بعد شهر رمضان هو في شهر المحرم، وخص يوم العاشر من محرم، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- في فضل صيام يوم عاشوراء،: " صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ"، لافتًا إلى أنه يستحب أن تصوم يومًا قبله أو يومًا بعده، أو يومًا قبله ويومًا بعده معًا.

من جانبه أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة إحياء ذكرى عاشوراء بإظهار الفرح والطاعات، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

وأشار "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن استشهاد الإمام الحسين فى معركة كربلاء هى نجاة له، وعلينا أن نجعلها ذكرى فرح وليس حزن، لأنه استشهد فى سبيل الله.

واستشهد بقوله تعالي: "وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ".

وأوضح عضو المجلس الأعلى، أن ذكرى عاشوراء ذكرى نجاة للإمام الحسين، وذكرى فرح وليس ذكرى حزن".

موعد صيام يوم عاشوراء 1442

يوم عاشوراء يعرف يوم عاشوراء بانه يوم العاشر من شهر محرم هجريًا 10 محرم 1442، ويوافق هذا اليوم بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2020، ويفضل صيام يوم السبت 9 محرم والأحد 10 محرم وذلك لما له من فضل عند الله عز وجل.

فضل صيام يوم عاشوراء

ان لصيام يوم عاشوراء الكثير من الفضائل وهو من السنن التي يستحب ان يتبعها الكثير من الأشخاص عن الرسول صلي الله عليه وسلم، وليس فرض علي جميع المسلمون، وكان الرسول يصوم في يوم التاسع والعاشر من محرم في كل عام وذلك للتميز عن اتباع الدين اليهودي حيث ان اليهود يصومون في يوم العاشر فقط.

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